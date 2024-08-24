Suudi Arabistan Pro Ligi ilk haftasında Al Hilal, Al Akhdoud deplasmanına konuk oldu. Al Hilal, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 39. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ile 45. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.
Bu sonucun ardından Al Hilal lige galibiyetle başladı. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Al Akhdoud ise ilk haftada puan alamadı.
Al Hilal, ligde gelecek hafta sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Al Akhdoud ise Al Ittifak deplasmanına gidecek.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 39. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ile 45. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.
Bu sonucun ardından Al Hilal lige galibiyetle başladı. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Al Akhdoud ise ilk haftada puan alamadı.
Al Hilal, ligde gelecek hafta sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Al Akhdoud ise Al Ittifak deplasmanına gidecek.
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