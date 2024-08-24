Al Hilal'den net galibiyet!

Al Hilal, Al Akhdoud'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal'den net galibiyet!
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24 Ağustos 2024 22:58
Suudi Arabistan Pro Ligi ilk haftasında Al Hilal, Al Akhdoud deplasmanına konuk oldu. Al Hilal, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 39. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ile 45. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.

Bu sonucun ardından Al Hilal lige galibiyetle başladı. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Al Akhdoud ise ilk haftada puan alamadı.

Al Hilal, ligde gelecek hafta sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Al Akhdoud ise Al Ittifak deplasmanına gidecek.

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