31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-050'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-152'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-144'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Al-Hilal, 10 kişiyle kazanmasını bildi!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al-Hilal, sahasında Al Shabab'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 31 Ekim 2025 19:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Al-Hilal, 10 kişiyle kazanmasını bildi!
Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al-Hilal, Al Shabab'ı konuk etti.

Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi Al-Hilal 1-0 kazandı.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Marcos Leonardo kaydetti.

Al-Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcumuz Yusuf Akçiçek, mücadelenin 79. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle birlikte Al-Hilal, ligdeki puanını 17'ye çıkardı. Al-Shabab ise 6 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 8. haftasında Al-Hilal, Al Najma'nın konuğu olacak. Al Shabab ise evinde Al-Ettifaq ile karşılaşacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
