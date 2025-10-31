Al-Hilal, 10 kişiyle kazanmasını bildi!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al-Hilal, Al Shabab'ı konuk etti.



Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi Al-Hilal 1-0 kazandı.



Al-Hilal'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Marcos Leonardo kaydetti.



Al-Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Milli futbolcumuz Yusuf Akçiçek, mücadelenin 79. dakikasında oyuna dahil oldu.



Bu galibiyetle birlikte Al-Hilal, ligdeki puanını 17'ye çıkardı. Al-Shabab ise 6 puanda kaldı.



Suudi Arabistan Ligi'nin 8. haftasında Al-Hilal, Al Najma'nın konuğu olacak. Al Shabab ise evinde Al-Ettifaq ile karşılaşacak.







