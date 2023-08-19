Al Ahli, Merih Demiral'ı açıkladı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atalanta'dan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Al Ahli, Merih Demiral'ı açıkladı
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19 Ağustos 2023 17:15
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 17:27
Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, milli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Al Ahli, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödeyecek.

Merih Demiral, Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 12 milyon euro kazanacak. 

Merih, transferinin ardından, "Kaybetmeyi sevmem, takımımın her zaman zirvede olmasını istiyorum. Taraftarımız her stadyumu yanan bir volkana çeviriyor. İlk maçı izledim ve gerçekten etkilendim. Taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Savaşmaya hazırım" dedi.




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