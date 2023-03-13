Akyazı golcüsü Yusuf Yazıcı

Bu sezon ligde 3. kez fileleri sarsan Yusuf Yazıcı tüm gollerini iç sahada kaydetti. Fırtına, yıldız futbolcunun gol attığı 2 maçı da 4'leyerek kazandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Akyazı golcüsü Yusuf Yazıcı
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13 Mart 2023 12:03
Trabzonspor, Adana Demirspor'u sahasında 4-1'lik farklı skorla yenerken başroldeki isimlerden biri yine Yusuf Yazıcı oldu.

Bu sezon bordo-mavili formayla 11. maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu, dün maçın ilk golünü atıp takımını öne geçirirken, bu sezonki 3. golünü kaydetmiş oldu. Üstelik Yusuf söz konusu gollerin 3'ünü de iç saha maçlarında atma başarısı gösterdi. Ayrıca Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın ilk golünü attığı İstanbulspor karşılaşmasını da yine 4 gol atarak kazanmıştı: (4-0)

KAPANIŞ UMUT BOZOK'TAN

Galibiyeti perçinleyen isim olan Umut Bozok da zaferin mimarlarındandı ve son golün sahibiydi. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, ligde 3, toplamda ise 5. sayısını kaydetmiş oldu. 60. dakikada Enis Bardhi'nin yerine oyuna giren Umut, sadece attığı golle değil performansıyla da geçer not aldı. Hücumda takıma hareketlilik kazandırıp gerektiğinde savunmaya gelerek arkadaşlarına da yardımcı oldu. Umut Bozok, hak ederek güzel bir galibiyet aldıklarını belirtip "Taraftarımızın yüzünü güldürmek güzel" dedi.

ÜST ÜSTE ATTI

Yusuf Yazıcı'nın bir başka istatistiği de iç saha gollerini arka arkaya atması oldu. Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç iç saha maçında gol sevinci yaşadı (İstanbul, Ümraniye ve Adana Demir).

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