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Akrobatik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Almanya'da altın madalya kazandı

Akrobatik Cimnastik Kadın Milli Takımı'mız Almanya'da düzenlenen turnuvada ülkemize altın madalya getirdi.

calendar 21 Haziran 2025 23:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Akrobatik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Almanya'da altın madalya kazandı
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Akrobatik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Almanya'da katıldığı turnuvada genel tasnifte birinci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aalen kentindeki Limes Junior Cup'ta milli takımı Ada Eylül Bülbül, Azra Canpolat ve Deniz Özcan temsil etti.

Kadınlar grup balans serisinde 26.850 puanla birinci, dinamik serisinde 25.500 puanla üçüncü olan milli takım, genel tasnifte topladığı 52.350 puanla 2. sıraya yerleşerek finale yükseldi.

Akrobatik Cimnastik Kadın Grup Takımı, final mücadelesinde ise genel tasnifte 26.600 puanla altın madalya kazandı.


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