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Ajax'ta Dusan Tadic çıkmazı!

Ajax'ta Dusan Tadic'in geri dönüşü konusunda kulüp içerisinde bölünme yaşanıyor. Hollanda ekibinde yönetim, transfer döneminde 23-28 yaş arasında oyuncuları kadroya katmak istiyor.

calendar 22 Haziran 2025 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ajax'ta Dusan Tadic çıkmazı!
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski kulübü Ajax'a geri dönüşü beklenen Dusan Tadic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

KULÜPTE BÖLÜNME

ESPN'de yer alan habere göre, Dusan Tadic'in Ajax'a geri dönüşü konusunda kulüp içinde bölünme yaşanıyor.

Tadic ile birlikte Daley Blind'in geri dönüşü konusunda da Ajax'ta fikir birliği olmadığı belirtildi.

Ajax'ın transferde önceliğinin 23-28 oyuncuları kadroya katmak olduğu ve 36 yaşındaki Tadic ile birlikte 35 yaşındaki Blind için bu nedenle fikir birliği olmadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maça çıkan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.


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