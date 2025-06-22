Ajax'ta Dusan Tadic çıkmazı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski kulübü Ajax'a geri dönüşü beklenen Dusan Tadic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
KULÜPTE BÖLÜNME
ESPN'de yer alan habere göre, Dusan Tadic'in Ajax'a geri dönüşü konusunda kulüp içinde bölünme yaşanıyor.
Tadic ile birlikte Daley Blind'in geri dönüşü konusunda da Ajax'ta fikir birliği olmadığı belirtildi.
Ajax'ın transferde önceliğinin 23-28 oyuncuları kadroya katmak olduğu ve 36 yaşındaki Tadic ile birlikte 35 yaşındaki Blind için bu nedenle fikir birliği olmadığı kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maça çıkan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.
KULÜPTE BÖLÜNME
ESPN'de yer alan habere göre, Dusan Tadic'in Ajax'a geri dönüşü konusunda kulüp içinde bölünme yaşanıyor.
Tadic ile birlikte Daley Blind'in geri dönüşü konusunda da Ajax'ta fikir birliği olmadığı belirtildi.
Ajax'ın transferde önceliğinin 23-28 oyuncuları kadroya katmak olduğu ve 36 yaşındaki Tadic ile birlikte 35 yaşındaki Blind için bu nedenle fikir birliği olmadığı kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maça çıkan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.
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