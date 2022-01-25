Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan'ın performansı büyük beğeni topladı.



Abdullah Avcı'nın bu sezon ilk kez 8. haftadaki Kayserispor maçında ilk 11'de görev verdiği Ahmetcan Kaplan, Galatasaray derbisinin de ikinci yarısında oyuna dahil oldu.



2003 doğumlu stoper, ortaya koyduğu mücadele ve soğukkanlı futboluyla tam not aldı.



Maçın ardından Avcı, genç öğrencisi için, "Aslında 11'de başlatmayı da düşündük. Çok iyi yolda ama ayakları yere sağlam basmalı. Eğitimi, yabancı dili... Üzerine titriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.





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