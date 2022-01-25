Ahmetcan Kaplan beğeni topladı!

Trabzonspor'un Galatasaray derbisinde 11'de başladığı isimlerden birisi olan Ahmetcan Kaplan, gösterdiği performans ile hem teknik ekipten hem yönetimden hem de taraftarlardan tam not aldı.

, Fotoğraf; AA
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Ahmetcan Kaplan beğeni topladı!
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25 Ocak 2022 14:32
Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan'ın performansı büyük beğeni topladı.

Abdullah Avcı'nın bu sezon ilk kez 8. haftadaki Kayserispor maçında ilk 11'de görev verdiği Ahmetcan Kaplan, Galatasaray derbisinin de ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

2003 doğumlu stoper, ortaya koyduğu mücadele ve soğukkanlı futboluyla tam not aldı.

Maçın ardından Avcı, genç öğrencisi için, "Aslında 11'de başlatmayı da düşündük. Çok iyi yolda ama ayakları yere sağlam basmalı. Eğitimi, yabancı dili... Üzerine titriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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