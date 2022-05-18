Ahmet Nur Çebi: 'TFF'de tüm kurumlar istifa etsin'

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi TFF'ye tepki gösterdi ve tüm kurumları istifaya davet etti.



"TFF'DE TÜM KURUMLAR İSTİFA ETMELİ"



TFF'de tüm kurumların istifa etmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Sorun hakemlerin kendisinde. Gereken hamleler yapıldı ancak eksik yapıldı. Ben kimseyi bir liste vermedik. Ben eski tüm hakemlerin gidip yerlerine genç hakemlerin gelmesini istedim. Yeni sezonda da bu isteğimi yineliyorum. Operasyon eksik yapıldığı için sorunlar halen düzelmedi. Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren tahkim kurulu yeni sezonda yerinde olmaz." açıklamasını yaptı.



"TFF BAŞKANI OLMAYACAĞIM"



TFF başkanlığını düşünmediğini söyleyen Çebi, "TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım." şeklinde konuştu.



"BAŞKA HAKEM Mİ KALMADI?"



Türk futbolunun temel sorunun hakemler olduğunu belirten Beşiktaş Başkanı Çebi, "Türk futbolunda sorun hakemler. 'Mevcut hakemler gitsin, genç hakemler gelsin' dedik. Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir. Hem mağdur olduğunu söylüyorsunuz, bunu düzeltmeye çalışanlara da yanlış yapıyorsunuz diyorsunuz. Bu kadar şikayet edilen bir hakem topluluğunun halen elinde düdük vermek bu işi başka kimse yapamaz demektir. Türk futbolunun kurtulması için hakem denen müessesenin sil baştan, yeniden yapılması lazım. Gelecek sezonda hakemler yenilenmeli, eski hakemlerle vedalaşılmalı, genç hakemlerimizin önleri açılmalı." ifadelerini kullandı.



"TFF'NİN KUTLAMASI HATA!"



TFF'nin Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlamasına tepki gösteren Ahmet Nur Çebi "Tahkim Kurulu maç tekrarı kararını vermeden TFF'nin Trabzonspor'u tebrik etmesi büyük garabet. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ancak çok büyük bir hata." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ