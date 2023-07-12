TFF Genel Kurulu'ndan üç hafta sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk tebligatı alan isim Ahmet İbanoğlu oldu.



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; MHK Başkanlığı tebliğ edilen Ahmet İbanoğlu, hafta sonuna kadar ekibini belirleyip TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin onayına sunacak.



Sabri Çelik ve Lale Orta MHK'larında PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu) üyesi olarak yer alan Ahmet İbanoğlu bu defa başkanlık koltuğunda oturacak.



BİR AYLIK YOĞUN MESAİ



Süper Lig hakemliği ve uzun yıllar Süper Lig gözlemciliği yapan İbanoğlu'nu yoğun bir mesai bekliyor. Klasman belirlenmesi, eğitimler ve testler bir ay içinde tamamlanmış olacak.



Denizli'de uzun yıllar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan İbanoğlu geçen yıl emekli olmuştu.



Lale Orta ile devam etmeyi düşünmeye Türkiye Futbol Federasyonu, 'Hakem Akademisi' fikrini de bir türlü hayata geçiremedi.



AHMET İBANOĞLU KİMDİR?



Ahmet İbanoğlu Denizli / Çivril doğumlu olup 13 yıl gibi uzun bir süre Denizli Gençlik Spor Ve İl Müdürü olarak görev yaptı. Görevi boyunca ulusal, uluslararası birçok spor ve gençlik organizasyonlarında görev ve sorumluluklar üstlendi. TFF'de görevine ise 1981 yılında başladı. Mehmet Baykan'ın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olan, 2022 tarihinde emekliye ayrılan Ahmet İbanoğlu 13 yıl bu görevi sürdürdü. İbanoğlu, 1981 yılında TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde ise 5 yıl Süper Lig hakemliği, 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, hakem eğitimciliği ve hakem mentörü gibi görevlerinde bulundu.











