Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko forması giyen Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'da
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21 Haziran 2022 13:05
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko forması giyen Ahmet Düverioğlu'nu transfer etti.

Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından transfere ilişkin, "Hoş geldin Ahmet Düverioğlu" başlığıyla paylaşım yapıldı.

Mesajda, "Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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