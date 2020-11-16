Ahmet Çakar: "Polonyalı hakemden, Allah razı olsun"

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın Rusya'yı değerlendirdiği karşılaşmayı Ahmet Çakar yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Çakar: 'Polonyalı hakemden, Allah razı olsun'
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16 Kasım 2020 00:39
A Milli Takım'ın Rusya'yı 3-2 yendiği karşılaşmayı eski hakem Ahmet Çakar değerlendirdi.

Ahmet Çakar, "Milli Takım'ı iyi bulmadım. İlk yirmi dakika ezildik. Kırmızı kart içime sinmedi. İyi ki verdi. Rusya 10 kişi kalmasaydı, biz yenemezdik." dedi.

İkinci yarıda kazandığımız penaltı hakkında da konuşan Ahmet Çakar "Verdiği penaltı, penaltı değil. Allah razı olsun Polonyalı'dan. VAR olmadığı için onu da yedirdi. 11'e 10 oynamamıza rağmen sıkıntılar yaşadık. Kazandık, çok önemli bir galibiyet aldık ama oyunu beğenmedim." ifadelerini kullandı.



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