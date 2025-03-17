Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;
"BAL YAPMAYAN ARI MİSALİ"
"Fenerbahçe belki de şampiyonluğu direkt etkileyecek çok ciddi bir puan kaybı yaşadı. Üstelik baktığımızda da aman aman gol pozisyonları yok. İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe maçı domine etti, Samsunspor rakip kaleye gidemedi. Ama bal yapmayan arı misali topu sürekli kontrolünde tutan sarı-lacivertliler tek pozisyon yakalayamadı."
"BEN BİTİĞİM GİBİ OYNADI"
"Oğuz Aydın, iyi işler yapmaya çalışıyor ama arkadaşları ona ayak uyduramıyor. Talisca, "Beni bu takıma niye aldılar, ben bitiğim" gibi oynadı. Şut atmak istiyor, yere düşüyor. Mücadele etmek istiyor, top kaybediyor. Sonuçta haftalar ilerledikçe iyi olacağına kötüye gidiyor."
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli futbolcuya eleştiri!
Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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