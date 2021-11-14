Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar

2022 Dünya Kupası Elemeleri oynanan 6 maçla devam etti.

Haber; AA
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Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar
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14 Kasım 2021 01:43
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. turunda 6 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Zambiya-Moritanya: 4-0

Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0

C Grubu:

Liberya-Nijerya: 0-2

Yeşil Burun Adaları-Orta Afrika Cumhuriyeti: 2-1

D Grubu:

Malavi-Kamerun: 0-4

Fildişi Sahili-Mozambik: 3-0


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