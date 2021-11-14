Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. turunda 6 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Zambiya-Moritanya: 4-0
Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0
C Grubu:
Liberya-Nijerya: 0-2
Yeşil Burun Adaları-Orta Afrika Cumhuriyeti: 2-1
D Grubu:
Malavi-Kamerun: 0-4
Fildişi Sahili-Mozambik: 3-0
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Zambiya-Moritanya: 4-0
Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0
C Grubu:
Liberya-Nijerya: 0-2
Yeşil Burun Adaları-Orta Afrika Cumhuriyeti: 2-1
D Grubu:
Malavi-Kamerun: 0-4
Fildişi Sahili-Mozambik: 3-0