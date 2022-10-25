Adnan Erkan, Jesus ile bir araya geldi

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan İstanbul'da Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile biraraya geldi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin yerinde görüp incelemesi için organize ettiği toplantıya katılan kırmızı siyahlıların sportif direktörü Adnan Erkan burada bir çok kulüp temsilcisiyle de diyalog kurma imkanı buldu.



Adnan Erkan twitter hesabından Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile bir fotoğraf paylaşarak; "TFF'nin organize ettiği VAR uygulamalarını içeren bilgilendirme toplantısında Fenerbahçe TD Sayın Jesus'la birlikte mevcut sistemi yerinde görme ve bilgi alma şansımız oldu. Ortak görüşümüz; hata her zaman olabilir, yeter ki yanlış olmasın!" dedi.



Haber: Ali Budak





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