Adıyamanlı kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde vefat etti

Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Alper Efe Taştaş'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini bildirdi.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Alper Efe Taştaş'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Alper Efe Taştaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.





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