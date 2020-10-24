Adem Ljajic, Trabzonspor'un kapısından döndü!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adem Ljajic'i transferin son günü Trabzonspor'a önerdi. Ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Adem Ljajic, Trabzonspor'un kapısından döndü!
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24 Ekim 2020 10:35
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adem Ljajic'i transferin son günü Trabzonspor'a önerdi. Ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Transferin son gününde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Sırp futbolcu Adem Ljajic için görüştüğü ortaya çıktı.

AĞAOĞLU ÇOK İSTEDİ

Ahmet Ağaoğlu, Adem Ljajic'i çok beğendiğini ancak transferde kendisinin sadece pazarlık yapan kişi olduğunu söyledi.

Sırp oyuncuyu isteyip istemeyeceğini ancak hocası Eddie Newton'a sorup karar alabileceğini iletti. Ancak görüşmeler sonlanamadan transfer dönemi bitti.



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