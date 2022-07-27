Tecrübeli golcü Adis Jahovic'i kadrosuna katan 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da Adem Ljajic iddiası! Şirket hisselerinin çoğunluğunu Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün elinde bulundurduğu Bodrumspor'un Beşiktaş 'tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.



Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki ofansif orta saha 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 73 maçta 16 gol attı. Ljajic geçen sezon kadro dışı bırakılıp ardından kulüpten ayrıldı.



Jahovic, Antalyaspor döneminden futbolcusu olan, dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcuyla yakınlığı bilinen Ali Şafak Öztürk'ün Ljajic'i Bodrumspor'a kazandırmak için girişim yaptığı belirtildi.





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