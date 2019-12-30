Adem Ljajic: 'Bunları hak etmiyorum'

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla kapatan Beşiktaş'ta bazı futbolcular beklentilerin çok uzağında kaldı. Bu isimlerin başında ise Adem Ljajic geliyor.17 maçta 1 gol 5 asistle oynayan Sırp yıldız, geçtiğimiz sezonu aratır oldu. Özellikle Gençlerbirliği ile oynanan son maçta ön libero Atiba'nın 1 gol 3 asistle oynaması, 28 yaşındaki futbolcuya olan eleştirileri daha da artırdı.Gelen tepkiler hakkında konuşan Ljajic, "Beşiktaş'a geldiğimden beri özveri ile oynuyorum. Tepkileri hak etmiyorum. Performansımda düşüş yok. Takım olarak sorunlu başladık ama sonradan toparlandık. İkinci yarı daha iyi oluruz" dediBeşiktaş'ın sezon başında 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Torino'dan kadrosuna kattığı Adem Ljajic, 13 maça 11'de başlarken 9 kez 90 dakika sahada kaldı