Adem Büyük: 'Kaybedecek bir şeyimiz yok'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu Adem Büyük, içinde bulundukları zorlu süreçten çıkacaklarına inandığını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.



Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere konuşan futbol sorumlusu Adem Büyük, bu göreve getirilmesi nedeniyle kulüp başkanı ve yöneticilere teşekkür etti.



Önemli bir sorumluluk aldığını ve futbol yaşantısının da halen sürdüğünü aktaran Büyük, ekibiyle birlikte takıma bir şeyler katmaya çalışacaklarını ifade etti.



Zor bir süreçten geçtiklerini, böyle değişikliklerin de her zaman takıma olumlu yansıdığını dile getiren Büyük, şöyle konuştu:



"Biz bunu kısa vadede başarmaya çalışacağız. Tabii ki kısa vadede bazı şeyleri başarmak çok mümkün değil ama biz sonuna kadar deneyecek, elimizden geleni yapacağız. Biraz daha kendimizi zorlayıp, ekip olarak taşın altına elimizi koymalıyız. Kaybedecek bir şeyimiz yok, kazanacak çok şeyimiz var. Biz kazanacaklarımıza yönelmek istiyoruz. Bunu da birlik beraberlik içerisinde başaracağımızı söyleyebilirim. Şehir olarak bir bütün olmamız gerekiyor. Bize destek verilmesini bekliyoruz. Umarım yolun sonu iyi olur. Çünkü burada herkesin bir hedefi var. Futbolcular, hocalar gelip geçici, kalıcı olan kulüp. Biz de bu kulübü yaşatmak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız."



"Bu durumdan da hep beraber çıkmamız gerekiyor"



Galatasaray'da sözleşmesi devam ettiği halde, tekrar gelip savaşmak istediğini anlatan Büyük, "Her oyuncuya transfer teklifi gelebilir. Tabii ki gidip gitmemek futbolcunun kendi tercihi. Kimseyi zorla tutamazsınız. Burada bazı şeylere de saygı göstermemiz gerekiyor. Bu durumdan hep beraber çıkmamız gerekiyor. Burada savaşacağız. Yapacak başka bir şey yok." şeklinde konuştu.



Önlerindeki Demir Grup Sivasspor müsabakasına da değinen Büyük, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kısa bir süremiz var. Ekibimizi de kurduk. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hiç kötü düşünmüyoruz. Bu saatten sonra hep olumlu düşüneceğiz ve olumlu olacak. Ben oradan mutlu bir şekilde döneceğimizi düşünüyorum. Tabii ki futbol bu. Çok uzun zamandır bu işin içerisindeyim. Takımın sorumlusu olarak da ayrı bir önem arz ediyor benim için. Takımımla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyorum. Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok."





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