Adem Büyük'e Çorum kancası!

Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçen Manisa Futbol Kulübü'nde tecrübeli futbolcu Adem Büyük, Çorum FK yolcusu.



İkinci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Çorum FK'nın Adem Büyük için Manisa FK ile görüşmelere başladığı ifade edildi.



Manisa FK yönetiminin deneyimli oyuncu için bonservis bedelini Çorumlu idarecilere ilettiği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



Sezon başında siyah-beyazlılara Yeni Malatyaspor'dan gelen 35 yaşındaki futbolcu, Manisa FK ile 17 lig maçına çıkıp 4 gol attı.





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