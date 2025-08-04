Miami Heat yıldızı Bam Adebayo, takımın yaz döneminde yaptığı transfer hamlelerine dair değerlendirmelerde bulunarak, kadrodaki değişimlerin olumlu bir hava yarattığını söyledi.ifadelerini kullanan Adebayo, yaz transferlerini desteklediğini belirtti.Heat, yaz aylarında Simone Fontecchio, Kasparas Jakucionis ve Norman Powell'ı kadrosuna kattı; Kyle Anderson, Alec Burks, Kevin Love ve Duncan Robinson ile yollarını ayırdı.Powell ile birlikte sahaya çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Adebayo, şu değerlendirmeyi yaptı:Adebayo ayrıca, Heat'in iki yıl, 24 milyon dolarlık bir kontratla kadroda tuttuğu Davion Mitchell ile ilgili ise şunları söyledi:Mitchell, geçen sezon Heat formasıyla çıktığı 30 normal sezon maçında 10.3 sayı, 2.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı.