Miami Heat yıldızı Bam Adebayo, takımın yaz döneminde yaptığı transfer hamlelerine dair değerlendirmelerde bulunarak, kadrodaki değişimlerin olumlu bir hava yarattığını söyledi.
"Takımımız için gerçekten iyi bir değişiklik oldu. Artık sahada farklı bir dinamik olacak," ifadelerini kullanan Adebayo, yaz transferlerini desteklediğini belirtti.
Heat, yaz aylarında Simone Fontecchio, Kasparas Jakucionis ve Norman Powell'ı kadrosuna kattı; Kyle Anderson, Alec Burks, Kevin Love ve Duncan Robinson ile yollarını ayırdı.
Powell ile birlikte sahaya çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Adebayo, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Norman, genellikle radar altında kalan bir oyuncu gibi gözüküyor. Ama bu yıl gösterdi ki, All-Star seviyesinde oynayabilecek bir yeteneğe sahip. Lig içinde gelişimini izledik. Şimdi yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu biliyoruz."
Adebayo ayrıca, Heat'in iki yıl, 24 milyon dolarlık bir kontratla kadroda tuttuğu Davion Mitchell ile ilgili ise şunları söyledi:
"Davion'un takımda kalması önemli. Özellikle topa baskı yapabilen bir savunmacıya uzun süredir ihtiyacımız vardı. Artık onunla birlikteyiz ve tüm kadro olarak daha da kenetlenerek bir kardeşliğe dönüşebileceğimizi düşünüyorum."
Mitchell, geçen sezon Heat formasıyla çıktığı 30 normal sezon maçında 10.3 sayı, 2.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
"Takımımız için gerçekten iyi bir değişiklik oldu. Artık sahada farklı bir dinamik olacak," ifadelerini kullanan Adebayo, yaz transferlerini desteklediğini belirtti.
Heat, yaz aylarında Simone Fontecchio, Kasparas Jakucionis ve Norman Powell'ı kadrosuna kattı; Kyle Anderson, Alec Burks, Kevin Love ve Duncan Robinson ile yollarını ayırdı.
Powell ile birlikte sahaya çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Adebayo, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Norman, genellikle radar altında kalan bir oyuncu gibi gözüküyor. Ama bu yıl gösterdi ki, All-Star seviyesinde oynayabilecek bir yeteneğe sahip. Lig içinde gelişimini izledik. Şimdi yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu biliyoruz."
Adebayo ayrıca, Heat'in iki yıl, 24 milyon dolarlık bir kontratla kadroda tuttuğu Davion Mitchell ile ilgili ise şunları söyledi:
"Davion'un takımda kalması önemli. Özellikle topa baskı yapabilen bir savunmacıya uzun süredir ihtiyacımız vardı. Artık onunla birlikteyiz ve tüm kadro olarak daha da kenetlenerek bir kardeşliğe dönüşebileceğimizi düşünüyorum."
Mitchell, geçen sezon Heat formasıyla çıktığı 30 normal sezon maçında 10.3 sayı, 2.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı.