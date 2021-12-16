Adanaspor İstanbulspor'u tek golle geçti!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor İstanbulspor'u tek golle geçti!
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16 Aralık 2021 21:22
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 1-0 kazandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Donkor kaydetti.

Adanaspor bu galibiyetle puanını 23'e çıkararak, İstanbulspor ile puanını eşitledi.

Adanaspor ligin 18. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak, İstanbulspor ise Samsunspor'u konuk edecek.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu

Adanaspor: Karacic, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Fıratcan Üzüm, Celil Yüksel, Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 78 Ömer Çakı), Ozegovic (Dk. 90+4 Kingsley), Tetteh (Dk. 87 Bruns)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 70 Okan Erdoğan), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin), Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Cajic), Eslem Öztürk (Dk. 84 Ferhat Yazgan), Ethemi (Dk. 78 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 61 Donkor (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 58 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)


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