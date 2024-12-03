Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda,ı TFF 3. Lig ekibi Sebat Gençlikspor'u konuk etti.
Yeni Adana Stadyumu'nda 90 dakikası 3-3 tamamlanan maçı Adana Demirspor, uzatmalarda 4-3 kazandı.
Mücadelede Sebat Gençlikspor, Adnan Gülen'in 34 ve 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Adana Demirspor, 50. dakikada Tolga Kalender, 59. dakikada Semih Güler ve 62. dakikada Florent Shehu ile attığı gollerle 3-2 öne geçti. Dakikalar 66'yı gösterirken Sebat Gençlikspor'da Taha Balcı penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.
90 dakikası 3-3 beraberlikle sona eren ve uzatma dakikalarına gidilen maçta Adana Demirspor, 103. dakikada Arda Okan Kurtulan'la 4-3 öne geçti.
Uzatmaların kalan dakikalarında başka gol olmayınca Adana Demirspor sahadan 4-3 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci tura yazdı.
SEMİH'TEN GYÖKERES SEVİNCİ
Öte yandan mücadelede Adana Demirspor'da frikikten şık bir gol atan Semih Güler'in yaptığı Viktor Gyökeres sevinci de dikkat çekti.
Yeni Adana Stadyumu'nda 90 dakikası 3-3 tamamlanan maçı Adana Demirspor, uzatmalarda 4-3 kazandı.
Mücadelede Sebat Gençlikspor, Adnan Gülen'in 34 ve 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Adana Demirspor, 50. dakikada Tolga Kalender, 59. dakikada Semih Güler ve 62. dakikada Florent Shehu ile attığı gollerle 3-2 öne geçti. Dakikalar 66'yı gösterirken Sebat Gençlikspor'da Taha Balcı penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.
90 dakikası 3-3 beraberlikle sona eren ve uzatma dakikalarına gidilen maçta Adana Demirspor, 103. dakikada Arda Okan Kurtulan'la 4-3 öne geçti.
Uzatmaların kalan dakikalarında başka gol olmayınca Adana Demirspor sahadan 4-3 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci tura yazdı.
SEMİH'TEN GYÖKERES SEVİNCİ
Öte yandan mücadelede Adana Demirspor'da frikikten şık bir gol atan Semih Güler'in yaptığı Viktor Gyökeres sevinci de dikkat çekti.