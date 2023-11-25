Adana Demirspor, Kayserispor'un konuğu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, Kayserispor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Kayserispor'un konuğu
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25 Kasım 2023 14:08
Son güncelleme 25 Kasım 2023 16:03
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sahasında oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor.

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