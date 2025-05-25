RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ligde küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Adana Demirspor 3-2 kazandı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi, 65. dakikada Nabil Alioui ve 90+4'te Abat Aymbetov attı.



Başakşehir'in gollerini ise 20. dakikada Phillippe Keny ile 35. dakikada Christopher Operi kaydetti.



Adana Demirspor'da forma giyen Osman Kaynak, karşılaşmanın 34. ve 45+2. dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ'NDE YER ALACAK



Bu sonuçla ligde 13. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 54 puanda kaldı. Sezonun bitimine bir hafta kala ligi 5. sırada tamamlaması kesinleşen turuncu-lacivertliler, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.



ADANA DEMİRSPOR, LİGDE 3. GALİBİYETİNİ ALDI



Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise Süper Lig'de 3. galibiyetini aldı.



Süper Lig'in son haftasında Başakşehir, şampiyon Galatasaray'a konuk olacak. Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Orta sahada Umut Güneş'in Bünyamin Balat'a yaptığı baskı sonucunda Deniz Türüç topun sahibi oldu. Deniz'in ara pasında meşin yuvarlağı kontrol eden ve kaleye yönelen Keny, ceza yayı içinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0.



27. dakikada Adana Demirspor, penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Operi ile girdiği ikili mücadelede Fougeu'nun yerde kalması üzerine hakem Gürcan Hasova penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Hasova, kararını değiştirmedi.



32. dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturarak beraberliği sağladı: 1-1.



35. dakikada ev sahibi ekip, ikinci golü buldu. Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Opoku'nun kafasından seken top, Operi'nin göğsüne çarpıp kaleye yöneldi. Operi, kaleci Deniz Dönmezer'in uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak filelerle buluşturdu: 2-1.



45+5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Djalo'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarptıktan sonra yandan auta gitti.



(İKİNCİ YARI)



65. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Ozan Demirbağ'ın yerden pasında topla buluşan Alioui, ceza sahası içinde 4 rakip oyuncunun arasından çıkardığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.



90+4. dakikada konuk takım öne geçti. Maestro'nun kendi yarı sahasında sol çizgiden pasında savunmanın arkasına sarkan Aimbetov, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.





Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Şener, Harun Reşit Güngör



RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Ebosele (Dk. 78 Ömer Ali Şahiner), Opoku, Hamza Güreler, Operi, Djalo (Dk. 77 Kemen), Deniz Türüç (Dk. 72 Yusuf Sarı), Umut Güneş, Ömer Faruk Beyaz, Brnic (Dk. 72 Figueiredo), Keny (Dk. 78 Piatek)



Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Buğra Demirkıran, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Maestro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Alioui (Dk. 89 Ali Fidan), Yusuf Barasi (Dk. 64 Ozan Demirbağ), Fougeu (Dk. 82 Aimbetov)



Goller: Dk. 20 Keny, Dk. 35 Operi (Başakşehir), Dk. 32 Yusuf Barasi (Penaltıdan), Dk. 65 Alioui, Dk. 90+4 Aimbetov (Adana Demirspor)



Kırmızı kart: Dk. 45+2 Osman Kaynak (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 22 Opoku, Dk. 80 Yusuf Sarı, Dk. 83 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Dk. 83 Bünyamin Balat, Dk. 90+5 Aimbetov (Adana Demirspor)



