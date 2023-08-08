Adana Demirspor'a dev gelir

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayan Adana Demirspor'a Henry Onyekuru piyangosu vurdu.



3.5 MİLYONA ALINMIŞTI



Adana Demirspor'un yıldızını kadrosuna dahil etmek isteyen Al Fahya'nın resmi transfer teklifini sunduğu ve bunun da Güney ekibi tarafından kabul edildiği ifade edildi.



Adana Demirspor geçtiğimiz sezon kadroda kiralık olarak yer alan isimlerden Jovan Manev, Cherif Ndiaye ve Henry Onyekuru'nun bonservisini almıştı. Mavi Şimşekler, Henry Onyekuru için Olympiakos'a 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.



KLUIVERT İZİN VERDİ



Patrick Kluivert'ın kadroda düşünmediği Sedat Şahintürk, Gulbrandsen, Simon Deli ve Gökhan İnler'la yol ayrımına giden Demirspor'da Başkan Murat Sancak Onyekuru ile ilgili Cluj ile oynadıkları ilk maçın ardından, "Onyekuru büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Teklif var ve değerlendireceğiz" demişti. Nitekim değerlendirildi.



Adana Demirspor, Onyekuru'yu 5 milyon Euro karşılığında sattığı iddia edildi.



30 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 30 resmi maça çıkan Henry Onyekuru bu karşılaşmalarda 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı.



