Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Adana Demirspor'un golleri 11 ve 35. dakikalarda'den geldi.Gaziantep FK'nin gollerini ise 32. dakikada penaltıdanve 64. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Adana Demirspor, 2 puanla sezonu ligin sonuncu sırasında tamamladı.45 puana ulaşan Gaziantep FK ise 14. sırada konumlandı.9. dakikada Adana Demirspor atağında Bünyamin Balat'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fougeu'nun şutunu kaleci Halil Bağcı kornere çeldi.Adana Demirspor, maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.55. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Boateng'in yerden pasıyla ceza sahası önünde buluşan Maxim'in şutu, sol köşeden az farkla auta gitti.59. dakikada Gaziantep FK'den Maxim'in ceza sahası önünden çektiği sert şutunda kaleci Murat Eser iki hamlede topu kontrol etti.Yeni AdanaAlpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol BektaşMurat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Dk. 74 Ali Fidan), Gökdeniz Tunç (Dk. 61 Demir Yavuz), Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Beytullah Gezer), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Dk. 82 Samet Duyur), Ozan Demirbağ, Alioui (Dk. 70 Sefa Gülay)Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Nevzat Gezer), Furkan Soyalp, Sorescu (Dk. 90 Çağan Taş), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Ali Osman Kalın), BoatengDk.11 ve 35 Alioui (Adana Demirspor), Dk. 32 Maxim (Penaltıdan), Dk. 64 Boateng (Gaziantep FK)Dk. 30 Murat Eser, Dk 45+3 Gökdeniz Tunç, Dk 86 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)