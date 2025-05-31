Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Adana Demirspor'un golleri 11 ve 35. dakikalarda Nabil Alioui'den geldi.
Gaziantep FK'nin gollerini ise 32. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.
Bu sonuçla birlikte küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Adana Demirspor, 2 puanla sezonu ligin sonuncu sırasında tamamladı.
45 puana ulaşan Gaziantep FK ise 14. sırada konumlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Adana Demirspor atağında Bünyamin Balat'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fougeu'nun şutunu kaleci Halil Bağcı kornere çeldi.
11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Alioui, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından Ali Yavuz Kol'dan aldığı pasla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada Gaziantep FK'de Sorescu, sağ kanattan ceza sahasına girerken kaleci Murat Eser'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. Maxim, penaltıda meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
35. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan Fougeu'nun yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Alioui, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.
Adana Demirspor, maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Boateng'in yerden pasıyla ceza sahası önünde buluşan Maxim'in şutu, sol köşeden az farkla auta gitti.
59. dakikada Gaziantep FK'den Maxim'in ceza sahası önünden çektiği sert şutunda kaleci Murat Eser iki hamlede topu kontrol etti.
64. dakikada Gaziantep FK eşitliği sağladı. Maxim'in sağ kanada uzun pasında topla buluşan Sorescu'nun ortasında Boateng, yaptığı kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi: 2-2.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş
Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Dk. 74 Ali Fidan), Gökdeniz Tunç (Dk. 61 Demir Yavuz), Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Beytullah Gezer), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Dk. 82 Samet Duyur), Ozan Demirbağ, Alioui (Dk. 70 Sefa Gülay)
Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Nevzat Gezer), Furkan Soyalp, Sorescu (Dk. 90 Çağan Taş), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Ali Osman Kalın), Boateng
Goller: Dk.11 ve 35 Alioui (Adana Demirspor), Dk. 32 Maxim (Penaltıdan), Dk. 64 Boateng (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 30 Murat Eser, Dk 45+3 Gökdeniz Tunç, Dk 86 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)
Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Adana Demirspor'un golleri 11 ve 35. dakikalarda Nabil Alioui'den geldi.
Gaziantep FK'nin gollerini ise 32. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.
Bu sonuçla birlikte küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Adana Demirspor, 2 puanla sezonu ligin sonuncu sırasında tamamladı.
45 puana ulaşan Gaziantep FK ise 14. sırada konumlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Adana Demirspor atağında Bünyamin Balat'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fougeu'nun şutunu kaleci Halil Bağcı kornere çeldi.
11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Alioui, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından Ali Yavuz Kol'dan aldığı pasla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada Gaziantep FK'de Sorescu, sağ kanattan ceza sahasına girerken kaleci Murat Eser'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. Maxim, penaltıda meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
35. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan Fougeu'nun yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Alioui, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.
Adana Demirspor, maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Boateng'in yerden pasıyla ceza sahası önünde buluşan Maxim'in şutu, sol köşeden az farkla auta gitti.
59. dakikada Gaziantep FK'den Maxim'in ceza sahası önünden çektiği sert şutunda kaleci Murat Eser iki hamlede topu kontrol etti.
64. dakikada Gaziantep FK eşitliği sağladı. Maxim'in sağ kanada uzun pasında topla buluşan Sorescu'nun ortasında Boateng, yaptığı kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi: 2-2.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş
Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Dk. 74 Ali Fidan), Gökdeniz Tunç (Dk. 61 Demir Yavuz), Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Beytullah Gezer), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Dk. 82 Samet Duyur), Ozan Demirbağ, Alioui (Dk. 70 Sefa Gülay)
Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Nevzat Gezer), Furkan Soyalp, Sorescu (Dk. 90 Çağan Taş), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Ali Osman Kalın), Boateng
Goller: Dk.11 ve 35 Alioui (Adana Demirspor), Dk. 32 Maxim (Penaltıdan), Dk. 64 Boateng (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 30 Murat Eser, Dk 45+3 Gökdeniz Tunç, Dk 86 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)