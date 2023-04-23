Adana'da 45 dakikada çılgınlık!

⚽️07' Adana Demirspor 1-0 Kayserispor

⚽️24' Adana Demirspor 1-1 Kayserispor

⚽️27' Adana Demirspor 2-1 Kayserispor

⚽️30' Adana Demirspor 2-2 Kayserispor

⚽️32' Adana Demirspor 3-2 Kayserispor

⚽️45+4' Adana Demirspor 3-3 Kayserispor

⚽️45+6' Adana Demirspor 4-3 Kayserispor



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— Sporx (@sporx) April 23, 2023

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor - Kayserispor maçının ilk yarısı büyük bir heyecana sahne oldu.Adana Demirspor, rakibi karşısında ilk devreyi 4-3 önde tamamladı.Akdeniz temsilcisine, ilk yarıda üstünlüğü getiren golleri 7 ve 27'de Cherif Ndiaye, 32'de Younes Belhanda ve 45+6'da Yusuf Sarı attı.Kayserispor'un ilk yarıdaki tüm golleri ise Mame Thiam'dan geldi. Thiam, 24, 30 ve 45. dakikalarda sahneye çıktı.