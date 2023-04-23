Adana'da 45 dakikada çılgınlık!

Adana Demirspor - Kayserispor maçının ilk yarısı büyük bir heyacana sahne oldu. Adana Demirspor, ilk yarıyı 4-3 önde tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana'da 45 dakikada çılgınlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2023 16:57
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor - Kayserispor maçının ilk yarısı büyük bir heyecana sahne oldu.

Adana Demirspor, rakibi karşısında ilk devreyi 4-3 önde tamamladı.

Akdeniz temsilcisine, ilk yarıda üstünlüğü getiren golleri 7 ve 27'de Cherif Ndiaye, 32'de Younes Belhanda ve 45+6'da Yusuf Sarı attı.

Kayserispor'un ilk yarıdaki tüm golleri ise Mame Thiam'dan geldi. Thiam, 24, 30 ve 45. dakikalarda sahneye çıktı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery