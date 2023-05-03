Ada'dan Redmond'a yoğun ilgi

Son haftalardaki performansıyla teknik ekibe güven veren Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond'la birçok Premier Lig kulübünün ilgilendiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ada'dan Redmond'a yoğun ilgi
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03 Mayıs 2023 11:07
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, son haftalardaki performansıyla teknik ekibe güven veriyor.

Son 6 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Redmond, İngiliz kulüplerinin yoğun radarına girdi. Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı hücum oyuncusuyla birçok Premier Lig kulübünün ilgilendiği kaydedildi.

Kariyeriyle ilgili olarak kararını sezon sonunda verecek olan Redmond'un, Ada'dan menajeri aracılığıyla gelen teklifler için sezon sonunu işaret ettiği ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen ay yaptığı açıklamada, "Redmond, Beşiktaş'ta kalmaya olumlu bakıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, İngiliz yıldızın gelecek sezon takımda kalma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söylemişti. 

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