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Acun Ilıcalı, Trabzonspor'dan iki isme talip!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin Trabzonspor'dan 2 ismin peşinde olduğu iddia edildi.

calendar 29 Temmuz 2025 12:40
Haber: Haber Global, Fotoğraf: X.com
Acun Ilıcalı, Trabzonspor'dan iki isme talip!
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İngiltere Championship'te kabus gibi bir sezon geçiren ve ligde kalmayı son haftada başaran Hull City'de transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik direktörlük görevine geçen sezon Kayserispor'da görev yapan Sergej Jakirovic'i getiren Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'de forma giyen isimlerle kadrosunu takviye etmek istiyor.

İskoç basınından Scottish Sun'da yer alan habere göre; Hull City, Trabzonspor'da forma giyen John Lundstram ve Enis Destan ile ilgileniyor.


Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması beklenen John Lundstram'ın Hull City'ye transfer olmaya hazırlandığı ifade edildi.

Hull City'nin transfer yasağı olması nedeniyle bonservisi elinde olan oyunculara yöneldiği belirtilirken, Lundstram'ın serbest oyuncu durumuna geçmesi durumunda anlaşmanın resmiyet kazanmasının beklendiği iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın takımının Lundstram'ın yanı sıra Bordo-mavililerin hücum oyuncusu Enis Destan ile de ilgilendiği belirtildi.

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