İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı,inandığını söyledi.Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni sezon öncesi kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halindevurgulayan Ilıcalı,Takımımıza şimdi 1 oyuncu geliyorsa, Premier Lig'de 5 oyuncu gelmek isteyecek. Belki hepsini alamayacağız ama Türkiye'nin Avrupa'daki yükselen değerinin,Ülkemizin dünyadaki futbol gücünü hissetmesi ve geliştirmesi açısından güzel şeyler yaşarız.." açıklamasında bulundu.Futbol kulüplerine yönelik yatırımlarını ve hedeflerini anlatan Ilıcalı, İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yaptıkları yatırımı geri çektiklerini ancak Hull City'nin yanındaaktardı.Ilıcalı, kulüp sayısını artırma konusunda belli bir planları olmadığını dile getirerek,İlk başta daha alt seviyede bir takım düşündük ama aşağıdaki kulüplere gönderdiğimizde Hull City'nin oyuncuları istediğimiz performansı gösteremiyor. İrlanda Ligi beklediğimizin çok altında çıktı. Onun üzerine de şimdi Maribor'la yola devam ediyoruz. Daha denk bir takım Maribor. Çok daha güçlendireceğiz. İnşallah UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara da kalacak. Denk takımlar arasındaki bağlantının daha iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.Türkiye'den transfer ettiği oyuncuların hepsinin çok değerli isimler olduğuna dikkati çeken Ilıcalı, "Doğukan Sinik'in uzun bir sakatlığı vardı, bunlar olabilecek şeyler tabii ki. O da yakışanı yaparak bizi çok güzel temsil edecektir. Türkiye'den oyuncuların gelmesi büyük mutluluk. Ne mutlu ki ülkemizin Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı olsun, oyuncularımızın performansı olsun... İÇok güzel bir şehir ve güzel insanlar var. İngiltere'deki herkes futboldan anlıyor. Bizimle aralarındaki en önemli fark, sosyal medyaya girdiğiniz zaman şuursuz bir akıntı yok. İngiltere'de sosyal medyaya girdiğimde Türklerle ilgili güzel yorumlar beni hep mutlu etti." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Kulübünde asbaşkan olmasının ardından iki kulüp arasında oyuncu transferi yapılacağı iddialarıyla ilgili Acun Ilıcalı,Türkiye'den oraya götürdüğüm isimler içinden başka yerlere transfer yapan oyuncular var. Türkiye'ye transfer olanvar.aldık, çok iyi işler yapıyor. Ben Türkiye'de işe yaramayan isimleri değil, potansiyeli olup kötü günler geçiren oyuncuları oraya götürüyorum. Bir ya da iki tanesi başarısız oldu diye bundan hikaye yazmaya çalışmak komik. Ancak bunlar da futbolun bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, Fenerbahçe ile takımı Hull City'nin bugün özel maçta karşılaşacağını hatırlatan Ilıcalı, "Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Doğuştan Fenerbahçeliyim ve Hull City'nin sahibi oldum. İnsanın rüyası diyebilirim.diyerek sözlerini tamamladı.