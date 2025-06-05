Acerbi, eski hocası Inzaghi'nin yanına gidebilir!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile anlaşan Simone Inzaghi, ilk transferini eski takımından yapabilir.



Sky Sports'un haberine göre, Al Hilal, Inter forması giyen Francesco Acerbi'yi kadrosuna katabilir.



Al Hilal yönetimi içerisinde böyle bir fikir olmasına rağmen İtalyan savunmacının transferi için net bir karar verilmedi.



Acerbi, bu sezon 33 resmi maçta forma giydi. Tecrübeli İtalya'nın piyasa değeri 3 milyon euro.