Weghorst'un ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın hedefine koyduğu ve sıkı pazarlıkların sonunda renklerine bağladığı Vincent Aboubakar, önceki gece 04.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Al Nassr'ın seyahat belgesini geç göndermesi nedeniyle gelişi sarkan Kamerunlu golcüyü, Atatürk Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Hemen sağlık kontrollerinden geçirilen, ardından da lisansı çıkarılan 30 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımda 3. dönemine resmen başladı. Sağlık kontrollerinde bir olumsuzluğa rastlanmayan Aboubakar'ın fiziksel olarak iyi durumda olduğu ve bir eksiğinin bulunmadığı kaydedildi.



AYAĞININ TOZUYLA KADROYA



1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık imza atan tecrübeli futbolcunun, sözleşmesinde bir önceki dönemine göre önemli bir fark vardı. Beşiktaş'a Eylül 2020'de ikinci kez geldiğinde dizindeki sakatlığın nüksetme ihtimaline karşı kontratına özel bir fesih maddesi konulan (1 ay sahalardan uzak kalması halinde) Aboubakar için bu kez böyle bir durum söz konusu değil. Ayağının tozuyla kadroya alınan deneyimli oyuncu, bugün Kayseri'de 10 numaralı formasıyla gidişata göre oyuna dahil olacak.



TOPLAM MALİYETİ 245 MİLYON TL



Beşiktaş, 2.5+1 yıllık imza atan Aboubakar'a 1 milyon 140 bin Euro imza parası (3 yılda ödenecek) ve yarım sezon için 1 milyon 555 bin Euro, kalan sezonlar için de yıllık 3 milyon 110 bin Euro garanti ücret verecek. Yıldız oyuncu maç başı ise 12 bin Euro kazanacak. Aboubakar'ın maliyeti 12 milyon Euro'yu (245.5 milyon TL) bulacak. Manchester United'a giden Weghorst, Beşiktaş'ta yıllık 2 milyon 800 bin Euro alıyordu.



DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA



Aboubakar, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde, Beşiktaş'taki 3. dönemindeki ilk maçına doğum gününde çıkacak.



