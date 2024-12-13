Abel Xavier: 'Buruk, Terim'den fazlasını hayal ettiriyor'

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakayı eski futbolcu Abel Xavier, Fanatik'te değerlendirdi.
İşte Xavier'in yorumları;
"Galatasaray yaş ortalaması yüksek bir takım. Bu ortalamanın getirdiği dezavantaj Süper Lig'de kaliteyle örtülebiliyor ama Avrupa'da genç ve dinamik takımlar defoları ortaya çıkarabiliyor. Malmö deplasmanında Galatasaray'ın maç başında yaşadığı durumu tam olarak bu şekilde izah edebiliriz. Malmö dinamizm gücünün tamamını sahaya yansıttığı o bölümde golü de bularak avantajı aldı. Üstüne de zaten eksik olan ve savunmada sıkıntılar yaşayan Okan hoca için Davinson gibi en güvendiği ismi kaybetmek kabus demekti. İşte teknik adam faktörü, pragmatizm, cesaret, kazanmaya olan inanç, taktiksel farkındalık gibi parametreler tam da bu noktada ortaya çıkması gerekiyor.
"TERİM'DEN FAZLASINI HAYAL ETTİRİYOR"
Ve sanırım tüm bu saydıklarım Galatasaray'ın hocasında fazlasıyla var. Okan Buruk gerçekten de ligde de Avrupa'da özel performanslar ortaya koyuyor. Takımı izlerken net bir teknik adam etkisini görebiliyorsunuz. Bu Galatasaray için çok değerli. Fatih Terim gibi bir efsaneden sonra Okan hocanın onu aratmayacak hatta daha fazlasını hayal ettirecek bir performans ortaya çıkardığını söyleyebiliriz artık. Galatasaray'ın Malmö deplasmanındaki en büyük şansı bence hocasıydı. Son anda gelen gol elbette bir hayal kırıklığı ama bence tam bir yol kazası. Bunu telafi edecek bir güç var."
İşte Xavier'in yorumları;
"Galatasaray yaş ortalaması yüksek bir takım. Bu ortalamanın getirdiği dezavantaj Süper Lig'de kaliteyle örtülebiliyor ama Avrupa'da genç ve dinamik takımlar defoları ortaya çıkarabiliyor. Malmö deplasmanında Galatasaray'ın maç başında yaşadığı durumu tam olarak bu şekilde izah edebiliriz. Malmö dinamizm gücünün tamamını sahaya yansıttığı o bölümde golü de bularak avantajı aldı. Üstüne de zaten eksik olan ve savunmada sıkıntılar yaşayan Okan hoca için Davinson gibi en güvendiği ismi kaybetmek kabus demekti. İşte teknik adam faktörü, pragmatizm, cesaret, kazanmaya olan inanç, taktiksel farkındalık gibi parametreler tam da bu noktada ortaya çıkması gerekiyor.
"TERİM'DEN FAZLASINI HAYAL ETTİRİYOR"
Ve sanırım tüm bu saydıklarım Galatasaray'ın hocasında fazlasıyla var. Okan Buruk gerçekten de ligde de Avrupa'da özel performanslar ortaya koyuyor. Takımı izlerken net bir teknik adam etkisini görebiliyorsunuz. Bu Galatasaray için çok değerli. Fatih Terim gibi bir efsaneden sonra Okan hocanın onu aratmayacak hatta daha fazlasını hayal ettirecek bir performans ortaya çıkardığını söyleyebiliriz artık. Galatasaray'ın Malmö deplasmanındaki en büyük şansı bence hocasıydı. Son anda gelen gol elbette bir hayal kırıklığı ama bence tam bir yol kazası. Bunu telafi edecek bir güç var."