Abdullah Avcı: "Yine kazanacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi, "90 dakika boyunca disiplinden taviz vermeden yine kazanacağız" şeklinde konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Yine kazanacağız'
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17 Mart 2024 09:28
Son güncelleme 17 Mart 2024 09:33
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de mağlup ettiği Fenerbahçe'yi bu kez sahasında yenmek istiyor.

"BASKIYI HİSSEDECEKLER"

Avcı'nın, hafta boyunca takımla yaptığı toplantılarda "Baskıyı biz değil, rakibimiz hissedecek. Stres yaşayanlar onlar. Sakin kalacağız, akıllı oynayacağız ve 90 dakika boyunca disiplinden taviz vermeden yine kazanacağız" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

"SANİYE SANİYE ÇALIŞTIK"

Öte yandan Trabzon'da iftar organizasyonunda maçla ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam "Saniye saniye rakibimizin ne yapacağına çok iyi çalıştık. Bunun iyi uygulamalarını sahada çok net göreceksiniz. İlk dakikadan itibaren taraftarımızın desteğiyle avantajı ele geçireceğiz. En büyük kozumuz dolu tribünler olacak" dedi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkan ve ligdeki 26 yıllık deplasman hasretini bitiren Avcı, Fenerbahçe karşısında yine kazanmak istiyor.

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