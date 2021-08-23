Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı , kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor gibi takımlar karşısında kazanmanın zor olduğunu belirterek, "Biz bugün topa sahip olduk. Rakibin de adam adama oynadığı az temaslı oyunda, pas iadeleriyle alan yaratmak istedik. Çalıştığımız hücum opsiyonları vardı. Direkt oyunda kenar ortalarına pozisyon almamız gerekiyordu. Çünkü ligin en fazla kenar ortası yapan ve bunu son 6 maçta kenar ortasıyla atan bir takıma karşı oynadık. Oyunun penaltı bölümünü kadarki bölümünü domine ederek oynadık." dedi.



Sonrasında oyunu koparabilecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:



"Bizim gibi olgun ve deneyimli takımın daha dengeli oyun oynaması lazım. Oyun biraz geçişe döndü, mesafeler çok uzamaya başladı. Geçişi sonlandıramıyorsan rakip de 4-2-4 gibi kalıyor. Bu sefer iki tarafa da koşmak zorunda kalıyorsun. Bu oyun bizim için doğru bir oyun değil. Orada çok pozisyon vermedik gibi ama bizim gibi takımın ilk yarı itibarıyla rakipten 2 kilometre daha fazla koşmaması gerekiyordu. İkinci yarıda tekrar oyunu elimize alarak, topa sahip olarak opsiyonları doğru kullanarak, sabırlı oynayarak rakibi son ana kadar bekleyerek hareket etmemiz gerekiyordu. 2'yi bulduk, diğerlerini kaçırdık. Son bölümde ikiyi bulup da yaslanmadık. 2-1 olunca da tekrar gol bulmak istedik. Bir tane daha atalım, diye oyunu ikinci yarıda çok doğru oynadığımız bölümler de var. Kazandığımız için mutluyum."



- "Sivasspor'unki penaltıysa Djaniny'inki ondan daha penaltı"



Avcı, oyuncularını tebrik ederek, şunları söyledi:



"Bundan sonraki süreçte dikkat ve takip edeceğim. Ben hayatım boyunca dürüstlükten yana olan biriyim. Anında tepki vermek istemiyorum, sonradan da teyit ediyorum yanlış bir şey olmasın diye. Bu zamana kadar da hep dikkatli oldum ve konuşmadım. Penaltımız, penaltı. Haklı penaltı kazanıyorsun, haksız yere düşüyorsun. Ben dersime çalışıyorum, kulüp burada büyük fedakarlık yapıyor. 94 küsürde hiçbir ihtar vermeden Uğurcan'a sarı kart gösteriliyor. Sivasspor'unki penaltıysa Djaniny'inki ondan daha iyi penaltı. Çıksınlar baksınlar. Bundan sonra takip edeceğim. Sadece bu takip ettiğimin anlamıdır. Bunu kazanmış bir teknik direktör olarak söylüyorum."



- Abdülkadir Parmak için açıklama



Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Parmak'ın gribal enfeksiyon geçirdiğini, daha önce görüşme yaptığı oyuncunun transferde başka takıma gidip gitmeyeceğine ilişkin durumunun ise yakın zamanda netleşeceğini anlattı.



Transferin yüzde 95'in tamamlandığını da kaydeden Avcı, 1 veya 2 oyuncu kadrolarına dahil edeceklerini sözlerine ekledi.



