Abdülkadir Ömür, Hull City ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, Hull City'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdülkadir Ömür, Hull City ile anlaşmaya vardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2024 23:49
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oluyor.

6 MİLYON EURO'YA HULL CITY

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Abdülkadir Ömür'ü 6 milyon euro karşılığında transfer etmeye hazırlanıyor.

PAZARTESİ GÜNÜ GİDİYOR

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City'nin anlaşma sağladığı Abdülkadir Ömür'ün, pazartesi günü İngiltere'de olması bekleniyor.

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery