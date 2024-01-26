Abdülkadir Ömür, Hull City ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oluyor.
6 MİLYON EURO'YA HULL CITY
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Abdülkadir Ömür'ü 6 milyon euro karşılığında transfer etmeye hazırlanıyor.
PAZARTESİ GÜNÜ GİDİYOR
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City'nin anlaşma sağladığı Abdülkadir Ömür'ün, pazartesi günü İngiltere'de olması bekleniyor.
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.
6 MİLYON EURO'YA HULL CITY
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Abdülkadir Ömür'ü 6 milyon euro karşılığında transfer etmeye hazırlanıyor.
PAZARTESİ GÜNÜ GİDİYOR
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City'nin anlaşma sağladığı Abdülkadir Ömür'ün, pazartesi günü İngiltere'de olması bekleniyor.
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.