Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



İstanbul temsilcisi, son olarak daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby ile anlaşma sağladı.



Pendikspor, Diaby transferi için geri sayıma geçerken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.



Diaby, kiralık olarak Beşiktaş formasını giydiği 2010-2020 sezonunda siyah-beyazlı takımda 37 maçta süre buldu ve 6 kez gol sevinci yaşadı.



ABDOULAY DIABY KİMDİR?



32 yaşında olan ve kanatlarda forma giyen Abdoulay Diaby, kariyerinde; Lille, Mouscron, Club Brugge, Sporting, Beşiktaş, Getafe, Anderlecht Al Jazira ve Ittihad Kalba gibi birçok takımda oynadı.



