Abdoulay Diaby, Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig transfer haberleri: Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Abdoulay Diaby ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdoulay Diaby, Süper Lig'e dönüyor
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16 Temmuz 2023 17:02
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

İstanbul temsilcisi, son olarak daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby ile anlaşma sağladı.

Pendikspor, Diaby transferi için geri sayıma geçerken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Diaby, kiralık olarak Beşiktaş formasını giydiği 2010-2020 sezonunda siyah-beyazlı takımda 37 maçta süre buldu ve 6 kez gol sevinci yaşadı.

ABDOULAY DIABY KİMDİR?

32 yaşında olan ve kanatlarda forma giyen Abdoulay Diaby, kariyerinde; Lille, Mouscron, Club Brugge, Sporting, Beşiktaş, Getafe, Anderlecht Al Jazira ve Ittihad Kalba gibi birçok takımda oynadı.

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