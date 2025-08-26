26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

ABB FOMGET, Avrupa'da Slavia Prag ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde temsilcimiz ABB FOMGET, Slavia Prag karşısında sahaya çıkacak.

calendar 26 Ağustos 2025 14:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABB FOMGET, Avrupa'da Slavia Prag ile karşılaşacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde çarşamba günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak.

Başkent Helsinki Futbol Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak.

Macar hakem Reka Molnar'ın yöneteceği karşılaşmada Judit Kulcsar ve Isabel Chaplin yardımcı hakem olarak görev yapacak.

7. grupta yer alan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos'ta Valerenga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
