Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüş yolunda

Bir dönem Hatayspor forması giyen Gabonlu golcü Aaron Boupendza, MLS ekibi Cincinnati FC ile yollarını ayırdı. Süper Lig ekipleri Göztepe ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Yunanistan'dan AEK ve PAOK'un da talip olduğu Boupendza, kararını henüz vermedi.

, Fotoğraf; AA
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Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüş yolunda
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09 Ağustos 2024 12:54
Bir dönem Süper Lig ekibi Hatayspor forması giyen Gabonlu golcü oyuncu Aaron Boupendza, MLS ekibi Cincinnati FC ile yollarını ayırdı.

Yapılan açıklamaya göre golcü oyuncunun sözleşmesi feshedildi ve Boupendza bonservisini eline aldı.

KARARINI VERMEDİ

Boupendza'nın Süper Lig'e dönüşü için Göztepe ve Kasımpaşa'nın devreye girdiği iddia edildi. Ancak golcü oyuncu henüz kararını vermedi.

Ayrıca, Yunanistan Ligi'nden AEK ve PAOK'un da Boupendza'ya teklif sunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde iflasını açıklayan Bordeaux kulübünden Hatayspor'a bedelsiz transfer olan Aaron Boupendza, Türkiye'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 4.2 milyon euro bedelle Katar'ın Al-Arabi kulübüne transfer olmuştu.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Boupendza, Katar'dan sonra 7 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a, ardından da 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Cincinnati'ye transfer olmuştu.

Öte yandan, golcü oyuncu, Hatayspor ile çıktığı 38 maçta 22 gol ve 1 asist kaydetmiş ve bu performansla "gol kralı" olmuştu.

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