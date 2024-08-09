Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüş yolunda

Bir dönem Süper Lig ekibi Hatayspor forması giyen Gabonlu golcü oyuncu Aaron Boupendza, MLS ekibi Cincinnati FC ile yollarını ayırdı.



Yapılan açıklamaya göre golcü oyuncunun sözleşmesi feshedildi ve Boupendza bonservisini eline aldı.



KARARINI VERMEDİ



Boupendza'nın Süper Lig'e dönüşü için Göztepe ve Kasımpaşa'nın devreye girdiği iddia edildi. Ancak golcü oyuncu henüz kararını vermedi.



Ayrıca, Yunanistan Ligi'nden AEK ve PAOK'un da Boupendza'ya teklif sunduğu belirtildi.



Geçtiğimiz günlerde iflasını açıklayan Bordeaux kulübünden Hatayspor'a bedelsiz transfer olan Aaron Boupendza, Türkiye'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 4.2 milyon euro bedelle Katar'ın Al-Arabi kulübüne transfer olmuştu.



SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU



Boupendza, Katar'dan sonra 7 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a, ardından da 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Cincinnati'ye transfer olmuştu.



Öte yandan, golcü oyuncu, Hatayspor ile çıktığı 38 maçta 22 gol ve 1 asist kaydetmiş ve bu performansla "gol kralı" olmuştu.





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