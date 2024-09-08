Aaron Boupendza'nın yeni takımı açıklandı!

Süper Lig'de Hatayspor forması da giyen Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu.
Mısır ekibi Zamalek, Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Gabonlu golcü, 2020/21 yılında Hatayspor'da 22 golle gol kıralı olmuştu.
Zamalek'in 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'dan 4.25 Milyon euroya Al-Arabi'ye transfer olmuştu.
Kariyeri boyunca 190 maça çıkan Boupendza, 78 gol ve 18 asist yaptı.
Mısır ekibi Zamalek, Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Gabonlu golcü, 2020/21 yılında Hatayspor'da 22 golle gol kıralı olmuştu.
Zamalek'in 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'dan 4.25 Milyon euroya Al-Arabi'ye transfer olmuştu.
Kariyeri boyunca 190 maça çıkan Boupendza, 78 gol ve 18 asist yaptı.
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