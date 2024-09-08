Aaron Boupendza'nın yeni takımı açıklandı!

Mısır ekibi Zamalek, Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Aaron Boupendza'nın yeni takımı açıklandı!
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08 Eylül 2024 17:10
Son güncelleme 08 Eylül 2024 17:12
Süper Lig'de Hatayspor forması da giyen Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu.

Mısır ekibi Zamalek, Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Gabonlu golcü, 2020/21 yılında Hatayspor'da 22 golle gol kıralı olmuştu.

Zamalek'in 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'dan 4.25 Milyon euroya Al-Arabi'ye transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca 190 maça çıkan Boupendza, 78 gol ve 18 asist yaptı.


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