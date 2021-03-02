A Milli Takım'ın hazırlık maçları açıklandı

TFF, A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 27 Mayıs'ta Azerbaycan ve 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile hazırlık karşılaşmasına çıkacağını duyurdu

Haber; Sporx.com
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A Milli Takım'ın hazırlık maçları açıklandı
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02 Mart 2021 11:20
A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. 

Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in 3'li savunma denemesi yapması da bekleniyor. Kadromuz nasıl olmalı, fotoğrafa tıkla ve kur.




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