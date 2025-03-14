A Milli Takımımız'ın kadrosu açıklandı

A Milli Takımımız'ın Macaristan ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

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A Milli Takımımız'ın kadrosu açıklandı
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14 Mart 2025 15:08
Son güncelleme 14 Mart 2025 15:18
A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım kadrosunda  3 futbolcu ilk kez yer aldı. Çaykur Rizespor'dan Taha Şahin, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek ve Beşiktaş'ın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz kadroda ilk kez yer aldı.


30 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a davet edildi.

Oyuncu

 Kulüp

 Doğum Tarihi

 A Millilik Sayısı / Gol

 İlk A Milliliği
KALECİ
Berke Özer

 ikas Eyüpspor

 25.05.2000

 -

 -
Mert Günok

 Beşiktaş A.Ş.

 01.03.1989

 37/0

 24.05.2012
Muhammed Şengezer

 RAMS Başakşehir FK

 05.01.1997

 -

 -
Uğurcan Çakır

 Trabzonspor A.Ş.

 05.04.1996

 29/0

 30.05.2019
DEFANS
Abdülkerim Bardakcı

 Galatasaray A.Ş.

 07.09.1994

 17/1

 16.06.2023
Emirhan Topçu

 Beşiktaş A.Ş.

 11.10.2000

 2/0

 06.09.2024
Eren Elmalı

 Galatasaray A.Ş.

 07.07.2000

 14/0

 07.06.2022
Kaan Ayhan

 Galatasaray A.Ş.

 10.11.1994

 68/5

 31.08.2016
Merih Demiral

 Al-Ahli Saudi FC

 05.03.1998

 53/4

 20.11.2018
Mert Müldür

 Fenerbahçe A.Ş.

 03.04.1999

 33/2

 11.10.2018
Samet Akaydin

 Çaykur Rizespor A.Ş.

 13.03.1994

 12/1

 19.11.2022
Taha Şahin

 Çaykur Rizespor A.Ş.

 22.10.2000

 -

 -
Yusuf Akçiçek

 Fenerbahçe A.Ş.

 25.01.2006

 -

 -
ORTA SAHA
Atakan Karazor

 VfB Stuttgart

 13.10.1996

 -

 -
Demir Ege Tıknaz

 Rio Ave FC

 17.08.2004

 -

 -
Hakan Çalhanoğlu

 FC Internazionale Milano

 08.02.1994

 95/20

 06.09.2013
İsmail Yüksek

 Fenerbahçe A.Ş.

 26.01.1999

 21/1

 22.09.2022
Orkun Kökçü

 SL Benfica

 29.12.2000

 38/2

 06.09.2020
Salih Özcan

 Borussia Dortmund

 11.01.1998

 22/0

 29.03.2022
FORVET
Ahmed Kutucu

 Galatasaray A.Ş.

 01.03.2000

 2/0

 17.11.2019
Arda Güler

 Real Madrid CF

 25.02.2005

 18/3

 19.11.2022
Barış Alper Yılmaz

 Galatasaray A.Ş.

 23.05.2000

 24/2

 13.11.2021
Can Uzun

 Eintracht Frankfurt

 11.11.2005

 1/0

 22.03.2024
Deniz Gül

 FC Porto

 02.07.2004

 -

 -
Emre Mor

 İkas Eyüpspor

 24.07.1997

 15/1

 29.05.2016
İrfan Can Kahveci

 Fenerbahçe A.Ş.

 15.07.1995

 37/4

 23.03.2018
Kenan Yıldız

 Juventus

 04.05.2005

 17/2

 12.10.2023
Kerem Aktürkoğlu

 SL Benfica

 21.10.1998

 40/10

 27.05.2021
Oğuz Aydın

 Fenerbahçe A.Ş.

 27.10.2000

 1/0

 04.06.2024
Yunus Akgün

 Galatasaray A.Ş.

 07.07.2000

 14/2

 04.06.2022

Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı Türkiye - Macaristan müsabakası, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Puskas Arena'da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşması saat 20.00' başlayacak.


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