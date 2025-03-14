A Milli Takımımız'ın kadrosu açıklandı

Oyuncu



Kulüp



Doğum Tarihi



A Millilik Sayısı / Gol



İlk A Milliliği



KALECİ



Berke Özer



ikas Eyüpspor



25.05.2000



-



-



Mert Günok



Beşiktaş A.Ş.



01.03.1989



37/0



24.05.2012



Muhammed Şengezer



RAMS Başakşehir FK



05.01.1997



-



-



Uğurcan Çakır



Trabzonspor A.Ş.



05.04.1996



29/0



30.05.2019



DEFANS



Abdülkerim Bardakcı



Galatasaray A.Ş.



07.09.1994



17/1



16.06.2023



Emirhan Topçu



Beşiktaş A.Ş.



11.10.2000



2/0



06.09.2024



Eren Elmalı



Galatasaray A.Ş.



07.07.2000



14/0



07.06.2022



Kaan Ayhan



Galatasaray A.Ş.



10.11.1994



68/5



31.08.2016



Merih Demiral



Al-Ahli Saudi FC



05.03.1998



53/4



20.11.2018



Mert Müldür



Fenerbahçe A.Ş.



03.04.1999



33/2



11.10.2018



Samet Akaydin



Çaykur Rizespor A.Ş.



13.03.1994



12/1



19.11.2022



Taha Şahin



Çaykur Rizespor A.Ş.



22.10.2000



-



-



Yusuf Akçiçek



Fenerbahçe A.Ş.



25.01.2006



-



-



ORTA SAHA



Atakan Karazor



VfB Stuttgart



13.10.1996



-



-



Demir Ege Tıknaz



Rio Ave FC



17.08.2004



-



-



Hakan Çalhanoğlu



FC Internazionale Milano



08.02.1994



95/20



06.09.2013



İsmail Yüksek



Fenerbahçe A.Ş.



26.01.1999



21/1



22.09.2022



Orkun Kökçü



SL Benfica



29.12.2000



38/2



06.09.2020



Salih Özcan



Borussia Dortmund



11.01.1998



22/0



29.03.2022



FORVET



Ahmed Kutucu



Galatasaray A.Ş.



01.03.2000



2/0



17.11.2019



Arda Güler



Real Madrid CF



25.02.2005



18/3



19.11.2022



Barış Alper Yılmaz



Galatasaray A.Ş.



23.05.2000



24/2



13.11.2021



Can Uzun



Eintracht Frankfurt



11.11.2005



1/0



22.03.2024



Deniz Gül



FC Porto



02.07.2004



-



-



Emre Mor



İkas Eyüpspor



24.07.1997



15/1



29.05.2016



İrfan Can Kahveci



Fenerbahçe A.Ş.



15.07.1995



37/4



23.03.2018



Kenan Yıldız



Juventus



04.05.2005



17/2



12.10.2023



Kerem Aktürkoğlu



SL Benfica



21.10.1998



40/10



27.05.2021



Oğuz Aydın



Fenerbahçe A.Ş.



27.10.2000



1/0



04.06.2024



Yunus Akgün



Galatasaray A.Ş.



07.07.2000



14/2



04.06.2022









A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.30 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a davet edildi.Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı Türkiye - Macaristan müsabakası, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.Puskas Arena'da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşması saat 20.00' başlayacak.