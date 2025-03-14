A Milli Takımımız'ın kadrosu açıklandı

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
A Milli Takım kadrosunda 3 futbolcu ilk kez yer aldı. Çaykur Rizespor'dan Taha Şahin, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek ve Beşiktaş'ın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz kadroda ilk kez yer aldı.
30 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a davet edildi.
Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı Türkiye - Macaristan müsabakası, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Puskas Arena'da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşması saat 20.00' başlayacak.
A Milli Takım kadrosunda 3 futbolcu ilk kez yer aldı. Çaykur Rizespor'dan Taha Şahin, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek ve Beşiktaş'ın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz kadroda ilk kez yer aldı.
30 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a davet edildi.
| Oyuncu
| Kulüp
| Doğum Tarihi
| A Millilik Sayısı / Gol
| İlk A Milliliği
| KALECİ
| Berke Özer
| ikas Eyüpspor
| 25.05.2000
| -
| -
| Mert Günok
| Beşiktaş A.Ş.
| 01.03.1989
| 37/0
| 24.05.2012
| Muhammed Şengezer
| RAMS Başakşehir FK
| 05.01.1997
| -
| -
| Uğurcan Çakır
| Trabzonspor A.Ş.
| 05.04.1996
| 29/0
| 30.05.2019
| DEFANS
| Abdülkerim Bardakcı
| Galatasaray A.Ş.
| 07.09.1994
| 17/1
| 16.06.2023
| Emirhan Topçu
| Beşiktaş A.Ş.
| 11.10.2000
| 2/0
| 06.09.2024
| Eren Elmalı
| Galatasaray A.Ş.
| 07.07.2000
| 14/0
| 07.06.2022
| Kaan Ayhan
| Galatasaray A.Ş.
| 10.11.1994
| 68/5
| 31.08.2016
| Merih Demiral
| Al-Ahli Saudi FC
| 05.03.1998
| 53/4
| 20.11.2018
| Mert Müldür
| Fenerbahçe A.Ş.
| 03.04.1999
| 33/2
| 11.10.2018
| Samet Akaydin
| Çaykur Rizespor A.Ş.
| 13.03.1994
| 12/1
| 19.11.2022
| Taha Şahin
| Çaykur Rizespor A.Ş.
| 22.10.2000
| -
| -
| Yusuf Akçiçek
| Fenerbahçe A.Ş.
| 25.01.2006
| -
| -
| ORTA SAHA
| Atakan Karazor
| VfB Stuttgart
| 13.10.1996
| -
| -
| Demir Ege Tıknaz
| Rio Ave FC
| 17.08.2004
| -
| -
| Hakan Çalhanoğlu
| FC Internazionale Milano
| 08.02.1994
| 95/20
| 06.09.2013
| İsmail Yüksek
| Fenerbahçe A.Ş.
| 26.01.1999
| 21/1
| 22.09.2022
| Orkun Kökçü
| SL Benfica
| 29.12.2000
| 38/2
| 06.09.2020
| Salih Özcan
| Borussia Dortmund
| 11.01.1998
| 22/0
| 29.03.2022
| FORVET
| Ahmed Kutucu
| Galatasaray A.Ş.
| 01.03.2000
| 2/0
| 17.11.2019
| Arda Güler
| Real Madrid CF
| 25.02.2005
| 18/3
| 19.11.2022
| Barış Alper Yılmaz
| Galatasaray A.Ş.
| 23.05.2000
| 24/2
| 13.11.2021
| Can Uzun
| Eintracht Frankfurt
| 11.11.2005
| 1/0
| 22.03.2024
| Deniz Gül
| FC Porto
| 02.07.2004
| -
| -
| Emre Mor
| İkas Eyüpspor
| 24.07.1997
| 15/1
| 29.05.2016
| İrfan Can Kahveci
| Fenerbahçe A.Ş.
| 15.07.1995
| 37/4
| 23.03.2018
| Kenan Yıldız
| Juventus
| 04.05.2005
| 17/2
| 12.10.2023
| Kerem Aktürkoğlu
| SL Benfica
| 21.10.1998
| 40/10
| 27.05.2021
| Oğuz Aydın
| Fenerbahçe A.Ş.
| 27.10.2000
| 1/0
| 04.06.2024
| Yunus Akgün
| Galatasaray A.Ş.
| 07.07.2000
| 14/2
| 04.06.2022
Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı Türkiye - Macaristan müsabakası, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Puskas Arena'da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşması saat 20.00' başlayacak.