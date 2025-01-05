A Milli Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul, vefat etti

A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul, vefat etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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A Milli Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul, vefat etti
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05 Ocak 2025 14:36
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini bildirdi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yılmaz Urul, 4 kez U18, 2 kez U21 ve 4 kez de A Millî olmak üzere toplam 10 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda da görev yapmıştı.

Yılmaz Urul'un cenazesi 5 Ocak 2024 (bugün) Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Merhum Yılmaz Urul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.''

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