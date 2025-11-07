07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

A Milli Takım kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu açıklandı.

calendar 07 Kasım 2025 12:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım kadrosu açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, ilk kez aday kadroda yer aldı.

A Milli Takım'da bir önceki maçlar sırasında kamptan ayrılması krize dönüşen Berke Özer, milli takımda yer almadı.


Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı da yeniden aday kadroda yer aldı.

Eintracht Frankfurt forması giyen ve sakatlığı bulunan Can Uzun, aday kadroya davet edilmedi.

İşte A Milli Takım kadrosu:


Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.



