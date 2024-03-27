A Milli Takım'dan kötü istatistik: Tarihte 3. kez

Avusturya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 6-1 kaybeden A Milli Futbol Takımı, tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.



Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde ikisi penaltıdan olmak üzere 4 gol daha gördü.



Dört gün önce de Macaristan'a deplasmanda 1-0 kaybeden Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde oynadığı ikinci hazırlık maçını da kaybetti.



TEK GOL HAKAN'DAN



A Milli Takım'ın 6-1'lik Avusturya mağlubiyeti, 101 yıllık tarihinde oynadığı 624 karşılaşmada 5 ve üzeri fark yediği 15. karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



Vincenzo Montella yönetiminde ilk 4 maçında yenilgi görmeyen Türkiye, Macaristan'ın ardından Avusturya'ya da kaybederek son iki maçında mağlup oldu.



Son 2 maçında kalesinde 7 gol gören ay-yıldızlı ekibin bu müsabakalardaki tek golünü ise Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.



3 YIL SONRA BİR İLK



A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez bir karşılaşmadan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Tarihinde 6-1'lik ilk yenilgisini 12 Eylül 1926'da Polonya ile İstanbul'da oynadığı özel maçta yaşayan ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül 2021'de Hollanda ile deplasmanda yapılan müsabakayı da aynı skorla yitirmişti.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Hollanda karşısında yaşanan yenilgi, ay-yıldızlı takımın 31 yıl sonraki en farklı mağlubiyeti olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye, Hollanda maçından önceki en farklı yenilgisini ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 17 Ekim 1990'da Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti karşısında 5-0'lık sonuçla yaşamıştı.



