A Milli Takım'dan EURO2024 için dev adım!

EURO2024 Elemeleri A Grubu maçında A Milli Takımımız, konuk olduğu Hırvatistan ile karşılaştı.Opus Arena'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kazandı. Milli takımımızın golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.Bu sonuçla Türkiye, A Grubu'nda 1 maçı eksik olan Hırvatistan'ı geçerek 13 puanla liderliğe yükseldi. Hırvatistan ise 10 puanla 2. sırada kaldı.Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Letonya ile 15 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün Galler'e konuk olacak.(10) Hırvatistan(7) Ermenistan(7) Galler(3) LetonyaTürkiye'de teknik direktör Montella, ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sürdü.Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan yer aldı.Milli takımda kaleci Doğan Alemdar ile sakatlığı bulunan Yusuf Sarı aday kadroda yer almadı.Ay-yıldızlı ekipte, Samet Akaydın ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı.Samet, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazanmıştı.A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar'a sol bekte görev verdi.Cenk, Eskişehir'de Ermenistan ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada da sol bekte görev almıştı. Cenk Özkacar'ın sol bekte yer aldığı ay-yıldızlı ekipte sağ bekte ise Ferdi Kadıoğlu forma giydi.Hırvatistan Milli Takımı, Opus Arena'daki ilk milli maçına Türkiye karşısında çıktı.Açılışı Haziran 2023'te yapılan NK Osijek kulübünün stadı, Hırvatistan'ın en yeni ve modern stadı konumunda. Stadyum 13 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip.Hırvatistan Milli Takımı, son oynadıkları Ermenistan maçına göre ilk 11'inde 4 zorunlu değişikliğe gitti.Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, sakatlıkları bulunan Ivanusec, Perisic, Kramaric ve Petkovic'in yerine Kovacic, Pasalic, Brekalo ve Petar Musa'yı ilk 11'de sahaya sürdü.Maçın 2. dakikasında Sol çaprazda rakibinden topu kapan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden uzak köşeye gönderdi. Kaleci Livakovic son anda topu çeldi.Barış Alper'in savunma arkasına gönderdiği topta Kerem karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunu yine kaleci Livakovic çıkardı.Uğurcan'ın 13. dakikada harika uzun pasında Kerem sol kanattan savunma arkasına sarktı. Kerem'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Liveakovic çıkardı, sonrasında topu savunmada Stanisic uzaklaştırdı.Salih Özcan'ın pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper, kaleci Livakovic'in açıldığını gördü. Harika aşırtma vuruşuyla 30. dakikada topu filelere gönderdi.54. dakikada Hakan'ın pasında son çizgiye inen Kerem, yay üzerindeki Barış'ı çok iyi gördü. Onun boş pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta gitti.Modric'in ara pasında savunma arkasına sarkan Petkovic, vuruşunu yapmak isterken Cenk çok kritik bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.79. dakikada Majer, kalecimiz Uğurcan'dan sıyrılıp boş kaleye topu gönderdi. O bölgede Samet Akaydin hayati bir müdahale ile topu çizgiden çıkardı. Sonrasında pozisyonun başlangıcı için ofsayt bayrağı havaya kalktı.81. dakikada Majer'in pasında Petkovic, kale önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır topu karşıladı. Dönen topu savunmamız uzaklaştırdı.88. dakikada Beljo'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kalecimiz Uğurcan Çakır parmaklarının ucuyla çeldi.Hırvatların 90. dakikada sağdan kullandığı köşe vuruşunu Samet Akaydin'in kafasında top Hakan'a çarptı. Hakem Antony Taylor penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın müdahalesi sonrası pozisyonu inceleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.54. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, uygun pozisyondaki Barış Alper'e pasını attı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Barış Alper, gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.66. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sağ kanattan Stanisic'in ceza sahasına sert ortası Uğurcan'dan sekerek ters tarafa açıldı. Barisic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kovacic'in şutunu, kale önünde Abdülkerim uzaklaştırdı.82. dakikada ev sahibi takımın atağında Majer'in sağ kanattan ortasını ceza sahasında Petkovic indirdi, Majer yakın mesafeden vurdu, Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.90+1. dakikada Hırvatistan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Kaan Ayhan'dan seken top Hakan Çalhanoğlu'na çarptı. Hakem Anthony Taylor, Hakan Çalhanoğlu'nun topun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Taylor, penaltı kararını iptal etti.Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı.: Opus Arena: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere): Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic (Dk. 80 Sosa), Brozovic, Kovacic (Dk. 80 Beljo), Modric, Pasalic (Dk. 63 Majer), Brekalo (Dk. 63 Vlasic), Musa (Dk. 63 Petkovic): Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek (Dk. 86 Kaan Ayhan), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Kenan Yıldız), İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım): Dk. 30 Barış Alper Yılmaz (Türkiye): Dk. 12 Brozovic, Dk. 34 Barisic, Dk. 89 Modric, Dk. 89 (Hırvatistan), Dk. 15 Barış Alper Yılmaz, Dk. 69 Uğurcan Çakır, Dk. 90 Bertuğ Yıldırım, Dk. 90+1 Samet Akaydın (Türkiye)