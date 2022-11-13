A Milli Takım, 1025. maçına çıkıyor

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda pazartesi Sırbistan'a konuk olacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1025. karşılaşmasına çıkacak.



Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1024 karşılaşmaya çıktı. Bunların 525'ini kazanan Türkiye, 498 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.



Bir de beraberliği var



A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.



Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.



Resmi maçlardaki ilk galibiyet



Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.



Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.



En farklı skorlar



A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.



İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.



Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.



Ergin Ataman yönetimindeki 62. maç



A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde pazartesi 62. maçına çıkacak.



Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 61 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı.





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