A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Sırbistan maçı ücretsiz izlenebilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Sırbistan maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Sırbistan maçı ücretsiz izlenebilecek
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22 Şubat 2022 16:50
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 23 Şubat Çarşamba günü İzmir'de Sırbistan ile yapacağı maçı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, stadyumlara giriş şartlarını taşıyan futbolseverler, maç günü statta bulunan Passolig gişesinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecek.

Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin, stadyum gişesine giderek kimlik ve HES kodlarını ibraz etmeleri ve maçın başlamasından en az 1-2 saat önce biletlerini temin etmesi gerekiyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

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