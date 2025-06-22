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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi belli oldu!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya ile karşılaşacak.

calendar 22 Haziran 2025 00:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi belli oldu!
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 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu.

B Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 65-51 yenen İtalya, 3'te 3 yaparak ilk sırayı elde etti.

Bu sonucun ardından A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye, çeyrek finalde B Grubu lideri İtalya ile eşleşti.

Türkiye ile İtalya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 24 Haziran Salı günü Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak. 


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